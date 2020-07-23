فى جولة مفاجئة.. محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات ببنها ..صور

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم بجولة مفاجئة بمدينة بنها شملت المرور علي قطاعات وأعمال النظافة والإشغالات بمناطق وابور الثلج والحرس الوطني ومنشية النور وميدان سعد زغلول ومنطقة كفر الجزار وطريق قري ورورة ودملو وميت الحوفيين ومناطق غرب الإستاد والمنشية وطريق طراد النيل كفر سعد ما بعد كوبري الفحص.

حيث تم إزالة العديد من الإشغالات بمدخل كوبري كفر الجزار والتي كانت تتسب في عرقلة الحركة المرورية.





كما تم المرور علي المحلات التجارية بالمنطقة والتأكد من التراخيص كما تم المرور على عدد من المباني التي يتم إنشائها علي طريق كفر الجزار- دملو وتم التفتيش على التراخيص والتأكد من صحتها.





وتابع المحافظ جولته بحملة إزالة الإشغالات العشوائية وإعادة الوجه الحضاري بمناطق كباري الرياح التوفيقي ومنطقة الحرس الوطني ووابور الثلج بهدف رفع الباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات من أجل تيسير الحركة المرورية واستجابة لشكوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق وإعادة الوجه الحضاري لها.





وأسفرت الحملة عن رفع كافة الباعة الجائلين من المنطقة وتحرير محاضر إشغالات للباعة ورفع عربات الكارو ومصادرتها ومصادرة جميع الاشغالات للمحلات والمخابز فى عرض الشارع والأرصفة والتى تعوق حركة المارة.





وشدد المحافظ على رئيس مدينة بنها بإستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات بالإضافه إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من على جانبى الطريق مع إستمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكبارى.





كما كلف المحافظ رئيس المدينة بحصر جميع الوحدات السكنية التي حولت نشاطها من سكني الي تجاري وغلق الأدوار العليا منها وتحرير محاضر لأصحابها وفرض الرسوم المقررة قانونا علي الأدوار الأرضية وإزالة اي بروز أو تندات أو إشغالات أمام تلك المحلات خصوصا بمنطقة الأهرام ومنطقة غرب الأستاد.