AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

من سرياقوس حتى مصنع الأهلية.. 56 مليون جنيه لتغطية وتدبيش ترعة في القليوبية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهواري
أعلن طلال ربيع، نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، أنه جار العمل رفع كفاءة ترعة كشمير وتأهيلها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والعميد خالد كشك، رئيس مركزومدينة الخانكة تم تشكيل لجنة للمرور على الترعة.

وأشار طلال إلى أن اللجنة قامت بالمرور على الترعة بناء على البرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري والخاص بتأهيل الترع وشبكات الري مضيفا انه سيتم تأهيل ترعة كشمير اليمني من بداية الترعة حتي نهايتها.

وتابع انه تم تخصيص مبلغ 56 مليون جنيه لأعمال التغطية وتدبيش الترعة من سرياقوس حتى مصنع الاهلية بابوزعبل وتم حصر كافة الأعمال المطلوبة وكذا تم المرور واستكمال رفع مساحة ترعة ام يوسف لتغطية مساحة 50 مترا ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2020 / 2021 لتسليمها للمقاول.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى جولة تفقدية موسعة بمدن المحافظة بدأت بتفقد أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والانتهاء من استكمال رفع مخلفات الحفر والتطوير بطول ترعة الاسماعيلية للبدء في أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري لائق، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعوق الحركة المرورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

90 مليون جنيه لتطوير طريق شركات البترول بالخصوص وشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق شركات البترول بحي شرق

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة.. صور

بطول 4200 متر.. محافظ القليوبية يتابع أعمال تجميل وتشجير محور مصر الجديدة

إزالة 8 جراجات وملعب كرة قدم ضمن مشروع مجمع المازوت بمسطرد

محافظ القليوبية يتفقد أعمال ربط محور مصر الجديدة بطريق شبرا بنها

ترشيحاتنا

صحي للمناعة.. طريقة عمل البيض الإسباني

العثور عليها مقتولة وعارية.. مصرع مقدمة برنامج روسية فى ظروف غامضة

قبل بدء المباريات.. 28 حالة إصابة تهدد عودة الدوري

الغرامة من 5 إلى 10 آلاف..التموين تكشف مفاجأة عن الأوكازيون الصيفي

بـ 3 توابل فقط .. علاج البلغم والكحة

منها زيادة ضربات القلب.. أضرار الإفراط في تناول هذا المشروب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاستعادة حقيبتها.. أم تخاطر بحياتها وحياة طفلها وسط التماسيح.. شاهد

توفيت بعد الولادة مباشرة.. كورونا يحرم مريضة من رؤية ابنتها مرة واحدة

فيلم أكشن يتسبب في كشف محاولة لتهريب المخدرات داخل حبوب القهوة.. اعرف الحكاية