من سرياقوس حتى مصنع الأهلية.. 56 مليون جنيه لتغطية وتدبيش ترعة في القليوبية

أعلن طلال ربيع، نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، أنه جار العمل رفع كفاءة ترعة كشمير وتأهيلها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والعميد خالد كشك، رئيس مركزومدينة الخانكة تم تشكيل لجنة للمرور على الترعة.





وأشار طلال إلى أن اللجنة قامت بالمرور على الترعة بناء على البرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري والخاص بتأهيل الترع وشبكات الري مضيفا انه سيتم تأهيل ترعة كشمير اليمني من بداية الترعة حتي نهايتها.





وتابع انه تم تخصيص مبلغ 56 مليون جنيه لأعمال التغطية وتدبيش الترعة من سرياقوس حتى مصنع الاهلية بابوزعبل وتم حصر كافة الأعمال المطلوبة وكذا تم المرور واستكمال رفع مساحة ترعة ام يوسف لتغطية مساحة 50 مترا ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2020 / 2021 لتسليمها للمقاول.



وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى جولة تفقدية موسعة بمدن المحافظة بدأت بتفقد أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.