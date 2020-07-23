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محافظات

تسليم 215 تابلت للإدارات الزراعية بالقليوبية لإصدار الكروت الذكية لـ 57 ألف مزارع

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:41 م
تسليم 215 تابلت للإدارات
تسليم 215 تابلت للإدارات الزراعية بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى
قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتسليم 215 جهاز تابلت الإضافة بالإضافة إلى جهاز حساب النقاط و30 جهاز كمبيوتر لجميع مديري الإدارات الزراعية بمدن المحافظة للبدء في تطبيق منظومة الكارت الذكي لعدد 57 ألف مزارع.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطبيق منظومة التحول الرقمي في جميع القطاعات الخدمية لضمان وصول الدعم الي مستحقيه وتسهيل الإجراءات والعمل علي وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لصالح العمل، بحضور المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة ومديري الإدارات الزراعية وعدد من المسئولين بوزارة الزراعة والشركة القائمة علي تنفيذ المنظومة بالمحافظة.

ومن المقرر البدء في عقد دورات تدريبية لمسؤولى الجمعيات التعاونية على استخدام التابلت فى تفعيل كارت الفلاح الذكى وذلك فى مراكز المحافظة، حيث تم تقسيمهم على 4 مجموعات تتضمن كل مجموعة الجمعيات التعاونية بـ 3 مراكز.

وأكد محافظ القليوبية أن منظومة كارت الفلاح الذكي الخاص بحصر وميكنة الحيازات الزراعية هي إحدى نتائج منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرا وتسعى إلى تطبيقها في كل المجالات ومنها المجال الزراعي تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأشار المحافظ الى أن منظومة كارت الفلاح يأتي لصالح المزارعين وهدفه القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليا وحصولهم على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة إلى المبيدات والبذور وكل مستلزمات الزراعة، وتأتى تمشيا مع سياسة الدولة فى النهوض بمنظومة الزراعة، بالإضافة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية.
تسليم 215 تابلت للإدارات الزراعية بالقليوبية لإصدار الكروت الذكية لـ 57 ألف مزارع
تسليم 215 تابلت للإدارات الزراعية بالقليوبية لإصدار الكروت الذكية لـ 57 ألف مزارع
تسليم 215 تابلت للإدارات الزراعية بالقليوبية لإصدار الكروت الذكية لـ 57 ألف مزارع
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