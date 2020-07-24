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محمد موسى: التعاون للبترول تشهد طفرة غير مسبوقة| وتطبيق منظومة ATG نقلة نوعية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:34 م
محمد موسى
محمد موسى
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قال الإعلامي محمد موسى، إن المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول قام بنقلة كبيرة وطفرة غير مسبوقة في الشركة من حيث كل شيء، لافتا أنه يمتلك فكرا جيدا ويعمل بأحدث الأساليب التكنولوجية وخطط التطوير لديه متصلة وفي كل مجالات الشركة.


وأشاد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بتطبيق منظومة ATG على 900 محطة لمراقبة أرصدة الوقود من البنزين والسولار ومنع التهريب لافتا أن الشركة تستهدف تطبيق منظومة ATG على 300 محطة وقود جديدة.


وقال "عياد"، في تصريحات له إن هذا النظام هو المرحلة الثانية لمنظومة الرقابة على المواد البترولية، فيما تضمنت الأولى تزويد سيارات نقل الوقود من المستودعات إلى المحطات بأنظمة الـ «جى بى إس» للتعرف على خط سيرها منذ خروجها من المستودع، وحتى وصولها إلى المحطة، لافتا إلى أن عدد محطات تموين السيارات التابعة لشركة التعاون يبلغ حاليا 1200 محطة، كما توجد محطات أخرى جديدة تحت الترخيص.
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