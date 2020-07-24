المفهوم الصحيح لمبادرة كونوا رجالًا للجنة المرأة بالمجمع المقدس

أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن لجنة المرأة التابعة للجنة المجمعية للأسرة بالمجمع المقدس أطلقت مبادرة توعوية جديدة تحت عنوان "كونوا رجالًا".









اقرأ أيضا ..











كانت لجنة المرأة قد أطلقت أولى مبادراتها للتوعية بأهمية الوقت تحت عنوان "وقتِك غالي"، كما سبق وقدمت مجموعة كبيرة من النصائح للاستفادة من الوقت عبر طرح أفكار عديدة للاستفادة من الوقت.





وصدر اليوم العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يحمل غلاف العدد الجديد الصادر في نسخة إلكترونية بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالقاهرة وذلك علي خلفية اجتماعه معهم الاثنين الماضي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



