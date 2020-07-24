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أخبار البلد

المفهوم الصحيح لمبادرة كونوا رجالًا للجنة المرأة بالمجمع المقدس

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:57 م
القس بولس حليم المتحدث
القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن لجنة المرأة التابعة للجنة المجمعية للأسرة بالمجمع المقدس أطلقت مبادرة توعوية جديدة تحت عنوان "كونوا رجالًا".

وقال القس بولس حليم إن المبادرة تقدم مجموعة من النصائح والتوجيهات السلوكية للرجل تحمل المفاهيم الصحيحة التي يجب أن يؤمن بها الرجل من نحو المرأة. من بينها الاحترام والحنو والاحتواء.

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كانت لجنة المرأة قد أطلقت أولى مبادراتها للتوعية بأهمية الوقت تحت عنوان "وقتِك غالي"، كما سبق وقدمت مجموعة كبيرة من النصائح للاستفادة من الوقت عبر طرح أفكار عديدة للاستفادة من الوقت.

وصدر اليوم العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يحمل غلاف العدد الجديد الصادر في نسخة إلكترونية بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالقاهرة وذلك علي خلفية اجتماعه معهم  الاثنين الماضي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تواضروس تحت عنوان " أمومة الكنيسة ٣" حيث يستكمل قداسته حديثه حول مكانة الكنيسة عند الإنسان القبطي، مؤكدًا علي أنها تشكل محور حياة الإنسان الواعي فهي ليست مجرد مؤسسة أرضية إنما هي قطعة من السماء، كما وصفها بأنها سفارة السماء علي الأرض لهذا فأمومتها سماوية مثلما قال السيد المسيح في (يو ٢٣:٨).
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