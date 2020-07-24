كهنة قنا: الأنبا شاروبيم يتابع كافة أمور الخدمة والرعاية



أعلن مجمع كهنة إيبارشية قنا أن نيافة الحبر الجليل الأنبا شاروبيم أنه على تواصل دائم مع الآباء كهنة الإيبارشية لمتابعة كافة أمور الخدمة والرعاية.





وذكر بيان صادر عن مجمع كهنة إيبارشية قنا ، أسقفنا المحبوب بصحة جيدة جدا وكامل العافية وأن نيافته يدير شئون الايبارشية وعمله الرعوى من خلال تواصله مع بعض الأباء أثناء تواجده فى فترة اعتكافه وخلوته.





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ونفى مجمع كهنة الإيبارشية بقنا جميع الشائعات الخاصة بنيافة الأنبا شاروبيم والإيبارشية والتى يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، مطالبين بعدم الإنقياد وراء الشائعات التى لم تتحرى الدقة فى نقل الأخبار.





كان عدد من وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت إن نيافة الأنبا شاروبيم بعث برسالة إلى أبناء الايبارشية تفيد بأنه أصبح غير قادر على استكمال إدارة الإيبارشية بسبب حالته الصحية والتى تمنعه من تحمل المسئولية في الوقت الحالي.





وترددت أنباء حول قيام لجنة إدارة شئون الايبارشيات برئاسة الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس بمتابعة الموقف والتوجه لدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون للجلوس مع نيافة الأنبا شاروبيم والاطمئنان عليه في حضور الأانبا هدرا مطران أسوان، والأنبا بيمن، أسقف نقادة.