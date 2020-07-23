AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل مطرانية قنا: لا صحة لما تم تداوله عن استقالة الأنبا شاروبيم

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:36 م
وكيل مطرانية قنا:
وكيل مطرانية قنا: لا صحة لما تم تداوله عن استقالة الأنبا
Advertisements
يوسف رجب

قال القمص أمونيوس فارس حبشي، وكيل مطرانية الأقباط الارثوذكس بقنا، لا صحة لما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن استقالة الأنبا شاروبيم، أسقف قنا و توابعها.


وأشار حبشى، إلى أن هناك بعض المشكلات جار حلها من قبل قداسة البابا تواضروس.


وأكد وكيل مطرانية قنا، أن أمور الخدمة بالايبارشية مستقرة وتسير بشكل طبيعى، داعيا الجميع إلي تحري الدقه وعدم نشر أخبار غير صحيحه.


يذكر أن عددا من وسائل الإعلام تداولت أنباء عن تقديم الأنبا شاروبيم استقالته من موقعه كأسقف لإيبارشية قنا وتوابعها.


كما تداولت بعض المواقع أنباء عن وجود خلافات ومحاولات من بعض القيادات الدينية إثناء الأنبا شاروبيم عن تقديم استقالته.


اقرأ أيضًا :




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسقف أسيوط يوضح حقيقة إصابة 4 مكرسات بفيروس كورونا

61 عاماً في الخدمة الكهنوتية.. أسقف طما يترأس صلاة جنازة القمص بطرس حنا

أحد أعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور ومتحدث رسمي باسم الكنيسة في فترة دقيقة من تاريخها.. 31 عاما على سيامة الأنبا بولا أسقفا

هل أصيب أسقف نجع حمادي بكورنا؟.. المطرانية تجيب

بعد معاناة قصيرة مع المرض.. مطرانية طنطا تعلن وفاة القمص صموئيل أنطون

الأنبا أغاثون يقيم مكرسة جديدة بـ إيبارشية مغاغة والعدوة

ترشيحاتنا

بدون تكاليف.. 3 طرق لـ علاج الحكة من المنزل

من على الجمل.. شيماء سيف تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة

رئيس شركة ترسانة الإسكندرية: تدشين الفرقاطة المعز بعد جهد كبير

هنا الزاهد: البيوت لا تبنى بمال الزوج.. واحمد فهمي يرد

رغم غلق الشواطئ.. التفاصيل الكاملة لغرق 4 أشخاص داخل شاطئ بالإسكندرية

احذر .. حالة واحدة تنقل فيروس كورونا في حمامات السباحة .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مبهج.. رانيا منصور تجذب متابعيها بإطلالة صيفية

للرجال والنساء.. 5 حيل تزيد ثبات وقوة البارفان

هوس الشهرة على السوشيال ميديا يهدد فتاة عشرينية بالسجن.. اعرف الحكاية