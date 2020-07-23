وكيل مطرانية قنا: لا صحة لما تم تداوله عن استقالة الأنبا شاروبيم

قال القمص أمونيوس فارس حبشي، وكيل مطرانية الأقباط الارثوذكس بقنا، لا صحة لما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن استقالة الأنبا شاروبيم، أسقف قنا و توابعها.





وأشار حبشى، إلى أن هناك بعض المشكلات جار حلها من قبل قداسة البابا تواضروس.





وأكد وكيل مطرانية قنا، أن أمور الخدمة بالايبارشية مستقرة وتسير بشكل طبيعى، داعيا الجميع إلي تحري الدقه وعدم نشر أخبار غير صحيحه.







يذكر أن عددا من وسائل الإعلام تداولت أنباء عن تقديم الأنبا شاروبيم استقالته من موقعه كأسقف لإيبارشية قنا وتوابعها.





كما تداولت بعض المواقع أنباء عن وجود خلافات ومحاولات من بعض القيادات الدينية إثناء الأنبا شاروبيم عن تقديم استقالته.





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