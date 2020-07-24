نشرة المرأة والصحة.. أغرب طرق تنظيف الممبار.. فوائد الزيت.. أسباب تنذر بحدوث موجة ثانية لـ كورونا.. تطور إطلالات منة شلبي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





تستعد كل ربة منزل قبل عيد الاضحي بشراء الممبار والتي تعد احدى الاكلات الشعبية للمصريين والتي يتم تقديمها في العيد ضمن اللحوم ، وقد يعتبر تنظيف الممبار هو أكثر الأشياء التي لابد أن تكون بطريقة سليمة وصحيحة لتناول ممبار صحي وخالي من الاوساخ .





بدأ علماء الأمراض بإلقاء نظرة فاحصة على الضرر الذي يسببه فيروس كورونا للجسم من خلال فحص الأعضاء الداخلية للأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس التاجي الجديد.





قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن فيروس كورونا غامض وسريع الانتشار، وأخطر من الأنفلونزا عشر مرات، موضحا أننا تعودنا على الفيروسات التنفسية أن تنتشر كل عام فى صورة فاشية بمساحات كبيرة ثم تتسارع معدلات العدوى وتصل للذروة ، ثم تنخفض المعدلات و تتراجع حتى يختفى الفيروس و تصبح معدلات العدوى صفر أو المعدلات المعتادة السابقة المنخفضة.





يصادف اليوم 24 يوليو عيد ميلاد الفنانة منة شلبي و التى اتمت عامها الـ 38، وتعد منة من النجمات اللاتى لا تظهر بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها رغم ذلك تطل على متابعيها من حين لأخر بلوك جديد و مختلف.





تعد آلام الركبة من أكثر الام المزعجة حيث تعوق الإنسان عن الحركة وتجعله غير قادرا على التنقل والذهاب للعمل او الاستمتاع بالتنزه أو حتى صعود السلم.









تزامنا مع الصيف والمصيف من الممكن أن يلدعك قنديل البحر ويسبب لك طفح جلدي سام ووفقا لموقع health تشمل أعراض الطفح الجلدي السام : الحكة، تورم، طفح جلدي أحمر، نتوءات أو بثور ، بقع أو خطوط أغمق من الجلد المحيط.





خضع الفنان أحمد زاهر برفقة أبنته ليلي لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور احمد مبرز .









جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها تعتبر جينفير لوبيز من النجمات اللاتى يخطفن الأنظار بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء، فتعتمد على الإطلالات الملفتة ذات الطابع الجرئ فى الكثير من الأحيان مما يجعلها محط انظار الجميع.



