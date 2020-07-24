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مرأة

بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:36 ص
أحمد زاهر وابنته
أحمد زاهر وابنته
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هاجر هانئ
خضع الفنان أحمد زاهر برفقة أبنته ليلي لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور احمد مبرز .

وتألق أحمد زاهر وابنته فى  الصور بملابس كلاسيكية من اختيار الاستايلست سعيد رامزي،حيث ارتدت ليلي بنطلون أسود فضفاض و مع بلوزة باللون الأبيض و ذا أكمام مكشوفة، و اكملت إطلالتها بحزام اسود حول منطقة الخصر.

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وتزينت ابنة أحمد زاهر ببعض الإكسسوارات البسيطة و المتناسقة مع ملابسها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من ألفريد و مينا ووضعت لها خبيرة التجميل زينب جسن مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الجذابة التى كشفت عن جمالها.

كما تألق أيضا الفنان أحمد زاهر فى جلسة التصوير ببنطلون كلاسيك باللون الأسود و نسق معه قميص أبيض من علامة Cavalli Class Egypt.

بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير
بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير
بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير
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