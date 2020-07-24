بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

خضع الفنان أحمد زاهر برفقة أبنته ليلي لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور احمد مبرز .
وتألق أحمد زاهر وابنته فى الصور بملابس كلاسيكية من اختيار الاستايلست سعيد رامزي،حيث ارتدت ليلي بنطلون أسود فضفاض و مع بلوزة باللون الأبيض و ذا أكمام مكشوفة، و اكملت إطلالتها بحزام اسود حول منطقة الخصر.
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وتزينت ابنة أحمد زاهر ببعض الإكسسوارات البسيطة و المتناسقة مع ملابسها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من ألفريد و مينا ووضعت لها خبيرة التجميل زينب جسن مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الجذابة التى كشفت عن جمالها.
كما تألق أيضا الفنان أحمد زاهر فى جلسة التصوير ببنطلون كلاسيك باللون الأسود و نسق معه قميص أبيض من علامة Cavalli Class Egypt.