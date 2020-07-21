أحمد زاهر يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد

جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء أدائه بعض التمارين الرياضية بالجيم.

بالجيم وهو يقوم ببعض التمارين بمساعدة مدربه، وعلق قائلا "فرهَدّتني يا ابو النجا".

وشارك

في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.