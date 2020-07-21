أحمد زاهر يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء أدائه بعض التمارين الرياضية بالجيم.
وظهر أحمد زاهر بالجيم وهو يقوم ببعض التمارين بمساعدة مدربه، وعلق قائلا "فرهَدّتني يا ابو النجا".
وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.
المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.