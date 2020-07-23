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فن

أحمد زاهر ونضال الشافعي يتصدران الأفيش التشويقي لـ زنزانة 7

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:09 ص
احمد زاهر
احمد زاهر
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد زاهر، الأفيش التشويقي لفيلمه الجديد "زنزانة 7" الذى يقوم ببطولته، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وعلق "زاهر"، على الأفيش "البوستر التشويقي الأول لفيلم "زنزانة 7" قريبا بدور العرض السينمائى يا رب توفيقك". 

وظهر فى الأفيش تصدر كل من أحمد زاهر ونضال الشافعى خلف القضبان. 

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، إضافةً إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
أحمد زاهر ونضال الشافعي يتصدران الأفيش التشويقي لـ زنزانة 7
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