أحمد زاهر ونضال الشافعي يتصدران الأفيش التشويقي لـ زنزانة 7

نشر الفنان أحمد زاهر، الأفيش التشويقي لفيلمه الجديد "زنزانة 7" الذى يقوم ببطولته، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق "زاهر"، على الأفيش "البوستر التشويقي الأول لفيلم "زنزانة 7" قريبا بدور العرض السينمائى يا رب توفيقك".

وظهر فى الأفيش تصدر كل من أحمد زاهر ونضال الشافعى خلف القضبان.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.



