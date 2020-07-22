على الموتوسيكل.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.. شاهد

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.

وظهرت بها ليلى أحمد زاهر ، بجيب جذاب باللون اللبنى الذى يبرز جمالها، مرتدية معه قميصا جذابا باللون الأبيض الذى يبرز جمال إطلالتها.





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من الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت تربون على الشعر باللون الأزرق الذي يضيف لمسة جذابة.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.