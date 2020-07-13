ليلى أحمد زاهر فى إطلالة جذابة على إنستجرام .. شاهد

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.





وظهرت ليلي مرتدية ببنطلون ملئ بالالون وتوب أوف شولدر من نفس القماش ورفعت شعرها لأعلى مع لمسات المكياج الجذابة .





ونالت الصورة تفاعل كبير من متابعيها على الصورة وجاءت بعض تعليقاتهم كالاتي:





قمر ماشاء الله





جميلة جدًا





بموت فيكى بجد بتاخدى العقل









يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، وقامت بدور ابنته في المسلسل.





مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.