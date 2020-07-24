خبير مناعة: 5 أسباب تنذر بحدوث موجة ثانية لـ كورونا

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن فيروس كورونا غامض وسريع الانتشار، وأخطر من الأنفلونزا عشر مرات، موضحا أننا تعودنا على الفيروسات التنفسية أن تنتشر كل عام فى صورة فاشية بمساحات كبيرة ثم تتسارع معدلات العدوى وتصل للذروة ، ثم تنخفض المعدلات و تتراجع حتى يختفى الفيروس و تصبح معدلات العدوى صفر أو المعدلات المعتادة السابقة المنخفضة.





وأضاف مجدى بدران لـ "صدى البلد"، أنه ربما بعد عدة أسابيع أو أشهر يعود الفيروس للانتشار وتتسارع معدلات العدوى من جديد، وهذا يسمى بالموجة الثانية للوباء.





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وأشار إلى أن هناك أسباب تؤدى إلى حدوث موجة ثانية لـ فيروس كورونا أبرزها دخول حالات جديدة مصابة بالفيروس من خارج حدود البلاد ، واختفاء التباعد الاجتماعى، استئناف الأنشطة المعطلة وافتتاح المصانع وعودة الطلبة للمدارس، مؤكدا أن حدوث طفرة جينية في الفيروس تجعله يتغلب على المناعة البشرية أو يخدعها فلا تتعرف عليه، وحدث ذلك فى جائحة الانفلونزا الأسبانية سنة 1918، بالإضافة إلى عدوى فئات أخرى من المجتمع ليس لديها مناعة ضد الفيروس لم تتعرض له فى الموجة الأولى.





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تحالف الفيروسات.. وأوضح أنه ربما تتزامن العدوى بالفيروس التنفسى فى الموجة الثانية للكورونا كوفيد-١٩- مع موجة أخرى لفيروس تنفسى آخر كفيروس الأنفلونزا ، وفى هذه الحالة تكون الخسائر البشرية والاقتصادية وخيمة، وتعانى من المؤسسات الصحية من الزخم الجماهيرى مما يهدد باستنزاف الطاقة الاستيعابية للمستشفيات واستهلاك قدرات الأنظمة الصحية.



