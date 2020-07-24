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مرأة

بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:21 ص
منة شلبي
منة شلبي
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هاجر هانئ
يصادف اليوم 24 يوليو عيد ميلاد الفنانة منة شلبي و التى اتمت عامها الـ 38، وتعد منة من النجمات اللاتى  لا تظهر بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها رغم ذلك تطل على متابعيها من حين لأخر بلوك جديد و مختلف.

تتمتع منة شلبي بذوق و استايل خاص وهو ما يميزها عن غيرها من النجمات و ذلك منذ بدء ظهورها على الشاشات التلفزيون، فتحرص منة على اختيار الإطلالات و قطع الملابس و الفساتين ذات الأقمشة البسيطة و الغير مبالغ فيها مما يمنحها مظهرا جذابا.

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ولاحظ الكثير من  جمهور ومتابعي الفنانة منة شلبي تطور كبير فى إطلالاتها و تسريحات شعرها خلال السنوات الماضية، فهي تحرص على اتباع صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها و يكشف عن جمالها.

كما تفضل منة شلبي اختيار تسريحات الشعر التى تبرز جمالها و تحرص دائما على التنوع و عدم تكرار سواء الإطلالات أو تسريحات و ألوان الشعر الجديدة و المتناسقة مع لون بشرتها، بالإضافة إلى ذلك لا تعتمد منة على الافراط فى استخدام مساحيق التجميل و لكنها تعتمد على جمالها الطبيعي.

بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها
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