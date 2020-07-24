بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها

يصادف اليوم 24 يوليو عيد ميلاد الفنانة منة شلبي و التى اتمت عامها الـ 38، وتعد منة من النجمات اللاتى لا تظهر بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها رغم ذلك تطل على متابعيها من حين لأخر بلوك جديد و مختلف.





تتمتع منة شلبي بذوق و استايل خاص وهو ما يميزها عن غيرها من النجمات و ذلك منذ بدء ظهورها على الشاشات التلفزيون، فتحرص منة على اختيار الإطلالات و قطع الملابس و الفساتين ذات الأقمشة البسيطة و الغير مبالغ فيها مما يمنحها مظهرا جذابا.





اقرأ أيضا..





ولاحظ الكثير من جمهور ومتابعي الفنانة منة شلبي تطور كبير فى إطلالاتها و تسريحات شعرها خلال السنوات الماضية، فهي تحرص على اتباع صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها و يكشف عن جمالها.





كما تفضل منة شلبي اختيار تسريحات الشعر التى تبرز جمالها و تحرص دائما على التنوع و عدم تكرار سواء الإطلالات أو تسريحات و ألوان الشعر الجديدة و المتناسقة مع لون بشرتها، بالإضافة إلى ذلك لا تعتمد منة على الافراط فى استخدام مساحيق التجميل و لكنها تعتمد على جمالها الطبيعي.



