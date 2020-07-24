AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل .. صور

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:20 ص
منة شلبي
منة شلبي
Advertisements
شروق ابراهيم
احتفلت الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها برفقة مجموعة من اصدقائها منهم الفنانة غادة عادل وابنتها مريم، والذي يصادف اليوم الجمعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لمنة شلبي من حفل عيد ميلادها ال٣٩ وهي ترتدي ماسك تنكري وسط أجواء احتفالية.

وعرض مؤخرا فيلم نوارة لـ منة شلبي، على Facebook Watch، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في دور عرض السينما، بسبب اختلافه وتميزه.

تتركز أحداث الفيلم حول فتاة من حي شعبي تدعى نوارة والتي تجسدها منة شلبي، وتعيش قصة حب مع شاب يدعى علي، خلال فترة اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير وبعدها، مستعرضًا أثر ما كان يجرى في مصر خلال هذه الفترة على نوارة وعلى قصة حبها وعلى عملها كخادمة في فيلا أحد الوزراء السابقين.
منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل .. صور
منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل .. صور
منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوسي شلبي تهنئ أصالة بعيد ميلادها.. شاهد

ريهام سعيد تهنئ أصالة بعيد ميلادها عبر إنستجرام ..شاهد

كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. هند صبري تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

شاهد .. ريم البارودي مهنأة وفاء عامر بعيد ميلادها : الأخت الطيبة الكبيرة

ترشيحاتنا

مرض تنفسي.. الصحة تحسم جدل انتقال كورونا من الأطعمة والمعلبات

مصرع شاب على يد زميله أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب حساب مشاريب 10 جنيهات بالمحلة

فرحة العيد.. تفاصيل صرف معاشات أغسطس «إعرف موعدك على حسب مرتبك»

دبابير مميتة تقتل طفل وتصيب جدته بإصابات خطيرة أثناء تقطعهم النخل..صور

تنقل فيروس كورونا.. تحذيرات خطيرة من الكمامات المزودة بفلتر.. فيديو

أمريكا تعترف بالتحرش بالطائرة الإيرانية فوق سماء سوريا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا..ميجان ماركل تصر على إقامة احتفال بعيد ميلادها وتفرض شرطا على ضيوفها

منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل .. صور

تنقل فيروس كورونا.. تحذيرات خطيرة من الكمامات المزودة بفلتر.. فيديو