منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل .. صور

احتفلت الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها برفقة مجموعة من اصدقائها منهم الفنانة غادة عادل وابنتها مريم، والذي يصادف اليوم الجمعة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لمنة شلبي من حفل عيد ميلادها ال٣٩ وهي ترتدي ماسك تنكري وسط أجواء احتفالية.
وعرض مؤخرا فيلم نوارة لـ منة شلبي
، على Facebook Watch، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في دور عرض السينما، بسبب اختلافه وتميزه.
تتركز أحداث الفيلم حول فتاة من حي شعبي تدعى نوارة والتي تجسدها منة شلبي
، وتعيش قصة حب مع شاب يدعى علي، خلال فترة اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير وبعدها، مستعرضًا أثر ما كان يجرى في مصر خلال هذه الفترة على نوارة وعلى قصة حبها وعلى عملها كخادمة في فيلا أحد الوزراء السابقين.