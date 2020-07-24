منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل .. صور

احتفلت الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها برفقة مجموعة من اصدقائها منهم الفنانة غادة عادل وابنتها مريم، والذي يصادف اليوم الجمعة.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لمنة شلبي من حفل عيد ميلادها ال٣٩ وهي ترتدي ماسك تنكري وسط أجواء احتفالية.



