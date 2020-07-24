بعد تنظيفه بالغسالة.. أغرب طرق تنظيف الممبار أبرزها فيشة الكهرباء وسلك المواعين





ولكن هناك العديد من الطرق التي أثارت الجدل الفترة الاخيرة في تنظيف الممبار ، حيث تداول السيدات علي السوشيال ميديا طرق غريبة ومثيرة للجدل منها تنظيف الممبار في الغسالة وتنظيف ونعرض لكم الطرق التي اثارت الجدل الفترة الاخيرة





غسل الممبار في الغسالة

اعتقاد السيدة أن غسل الغسالة سيخلصها من الفضلات والمخاط الموجود في الممبار ولا تعلم أن تلك الفضلات تستقر تحت مروحة الغسالة مهما نظفتها وتعمل كمصدر للتلوث الميكروبي. انتشرت الفترة الاخيرة طريقة تنظيف الممبار في الغسالة وهذه الطريقة لها كوارث صحية غير متوقعة حيث





غسل الممبار بالصابون

اعلنت احدي السيدات انها تغسل الممبار بصابون مواعين وقد يصبح ذلك من اخطر الطرق بما يحتويه من بطاس وصودا كاوية كما توجد العديد من الطرق الغريبة لتنظيف الممبار وهي :





غسل الممبار بفيشة الكهرباء

نشرت احدي السيدات فيديو على تطبيق اليوتيوب عن طريقة تنظيف الممبار بالفيشة وذلك من خلال استخدام الجزء البلاستيكي للفيشة وافراغة من موصل الكهرباء الزوجي واستعمال الجزي البلاستيكي من خلال ادخال الممبار في الفيشة وسحبه من الجزء الخلفي حتي يعمل علي نزع كل الدهون والاوساخ بالممبار





غسل الممبار بسلك المواعين

نشرت سيدة اخري علي فيديو علي تطبيق اليوتيوب طريقة تنظيف الممبار بسلك المواعين حيث تقوم بتقطيع الممبار ثم تستعمل السلك المواعين الالومنيوم مع غسل كل قطعة بالسلك وتنظيفه من الاوساخ .





غسل الممبار بغطاء الزجاجة

تقوم بعض السيدات بأستخدام غطاء الزجاجة للتخلص من "السمين"بدلا من استخدام السكين وهو عبارة عن استخدام غطاء زجاجة فارغة لتفريغ الممبار من الداخل، حيث يتم إدخال الممبار به، وسحب حبل الممبار لأخره، لإزالة الفضلات بالكامل.

تستعد كل ربة منزل قبل عيد الاضحي بشراء الممبار والتي تعد احدى الاكلات الشعبية للمصريين والتي يتم تقديمها في العيد ضمن اللحوم ، وقد يعتبر تنظيف الممبار هو أكثر الأشياء التي لابد أن تكون بطريقة سليمة وصحيحة لتناول ممبار صحي وخالي من الاوساخ .