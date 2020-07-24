الشوط الأول.. باريس سان جيرمان يتقدم على سانت إيتيان بهدف نيمار في نهائي كأس فرنسا.. وإصابة قوية لـ مبابي.. فيديو





هاموما كان قريبًا من التسجيل لـ سانت إيتيان في الدقيقة الخامسة، لكن تسديدته القوية ارتطمت بالقائم الأيمن للكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان.





وفي الدقيقة 14، اخترق كيليان مبابي دفاعات فريق سانت إيتيان من الجهة اليمنى، ليسدد تسديدة قوية لكن حارس سانت إيتيان تصدى لها، لتصل لنيمار والذي أودعها في شباكه، معلنًا عن الهدف الأول.





بعد ذلك تعرض الألماني كيريير لاعب باريس سان جيرمان للإصابة ويتم تبديله بـ داجابا في الدقيقة 20.





وفي الدقيقة 28، تدخل بيرين لاعب سانت إيتيان بشكل قوي على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لينال البطاقة الحمراء ويغادر اللقاء، وتحدث مشاجرة كبيرة بين لاعبي الفريقين بعد ذلك.





ولم يكمل مبابي المباراة بعد تعرضه للإصابة، ليلعب بدلا منه بابلو سارابيا في الدقيقة 30.





وتقام المباراة على استاد دو فرانس بالعاصمة باريس، في حضور 5000 مشجع.

تقدم فريق باريس سان جيرمان على نظيره سانت إيتيان بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في نهائي كأس فرنسا.