بالمواعيد .. مباريات نارية تنتظرك في دوري أبطال أوروبا

يبدو أنه بعد إنتهاء الدوريات الكبرى وفوز ريال مدريد بالدوري الإسباني وليفربول بالدوري الإنجليزي وإلغاء الدوري الفرنسي وإقتراب يوفنتوس من الفوز بالدوري الإيطالي.





توجهت جميع الأنظار إلى البطولة الأغلى وهي دوري أبطال أوروبا وهي التي تعتبر المحطة الأهم لجماهير الكرة خلال الفترة القادمة.





ويرصد لكم موقع صدى البلد أبرز المحطات خلال الجولات القادمة من دوري أبطال أوروبا.





أسفرت قرعة دور الثمانية عن لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي مع أتلانتا الإيطالي ولايبزج الألماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني.





ويلتقي الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي مع الفائز من مواجهة ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي بينما يلتقي الفائز من مواجهة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني مع الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.





وحسب ما أسفرت عنه قرعة الدور قبل النهائي، يلتقي الفائز من مواجهة لايبزج وأتلتيكو مع الفائز من مواجهة أتلانتا وسان جيرمان، وسيكون الفائز من هذه المواجهة في الدور قبل النهائي، هو بمثابة الفريق المستضيف للمباراة النهائية، وذلك كإجراء شكلي لأسباب إدارية.





وتقام مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي بنظام بطولة مصغرة، وستحسم كل مواجهة عبر مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب، وستقام جميع المباريات في العاصمة البرتغالية لشبونة على ملعبي النور، معقل فريق بنفيكا والذي يحتضن النهائي، و"خوسيه الفالادي" معقل فريق سبورتينج لشبونة.





ووفقا للموقع الرسمي لـ"يويفا"، جاءت مواعيد المباريات كالتالي..





المباريات المتبقية في إياب ثمن النهائي (دور الـ16):

الجمعة 7 أغسطس.. يوفنتوس × ليون، مانشستر سيتي × ريال مدريد.





السبت 8 أغسطس.. بايرن ميونيخ × تشيلسي، برشلونة × نابولي.





ليون فاز ذهابا على ضيفه يوفنتوس 1-0، مانشستر سيتي فاز ذهابا على مضيفه ريال مدريد 2-1، بايرن فاز ذهابا على مضيفه تشيلسي 3-0، بينما تعادل برشلونة مع مضيفه نابولي 1-1.





مباريات الدور ربع النهائي:

الأربعاء 12 أغسطس.. ربع النهائي (4): أتالانتا × باريس سان جيرمان.. على ملعب "النور".





الخميس 13 اغسطس.. ربع النهائي (2): لايبزيج × أتلتيكو مدريد.. على ملعب "خوسيه ألفالادي".





الجمعة 14 أغسطس.. ربع النهائي (3): المتأهل من نابولي وبرشلونة × المتأهل من تشيلسي وبايرن ميونيخ.. على ملعب "النور".





السبت 15 أغسطس.. ربع النهائي (1): المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي × المتأهل من ليون ويوفنتوس.. على ملعب "خوسيه ألفالادي".





مباراتي الدور نصف النهائي:

الثلاثاء 18 أغسطس.. نصف النهائي (2): الفائز من ربع النهائي رقم 2 × الفائز من ربع النهائي رقم 4.. على ملعب "النور".





الأربعاء 19 أغسطس.. نصف النهائي (1): الفائز من ربع النهائي رقم 1 × الفائز من ربع النهائي رقم 3.. على ملعب "خوسيه ألفالادي".





المباراة النهائية:

الأحد 23 أغسطس.. الفائز من نصف النهائي 2 (المضيف) × الفائز من نصف النهائي (1).. على ملعب "النور".





تقام جميع المباريات في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.