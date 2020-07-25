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تعليم

اليوم.. تربية فنية حلوان تتابع امتحانات الفرق النهائية

السبت 25/يوليه/2020 - 01:00 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
 تتابع كلية  التربية الفنية جامعة حلوان  بالزمالك اليوم  السبت امتحانات طلاب الفرق النهائية بجميع فروع الكلية التابعة لجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية للحفاظ على "سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد . 

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ومن المقرر ان تتابع  الكلية امتحانات الفرق النهائية اليوم فى تمام الساعة 10 صباحا حتى الساعة ٤ عصرا  . 

 وتستمر الامتحانات بالكلية حتى يوم ٢٦ يوليو 2020 على أن يكون عدد أيام الامتحان ٨ أيام وتكون الفترة بين المادة والأخرى يوم أو اثنين على الأقل. 


حيث يلتزم  العاملون بالزى الواقى، و"الفيس شيلد" والكمامات .و يتم الكشف على الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان باستخدام الكواشف الحرارية . 


كما بتم التنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة ثم تم تعقيمها بالكامل باستخدام المطهرات والكحول وتم عبور الطلاب عبر بوابات التعقيم، والتى من ضمنها البوابة التى صنعها طلاب الكلية بالجهود الذاتية
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