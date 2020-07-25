بعد سرعة الاستجابة.. خالد حنفى يوجه رسالة شكر لشيخ الأزهر بسبب طريقة برايل

أكد النائب خالد حنفى عضو مجلس النواب، أنه قام بتقديم اقتراح برغبة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجهه للأزهر الشريف بشأن تدريب طريقة برايل للمكفوفين الملتحقين بالمدارس.





وقال "حنفى" لـ"صدى البلد" أنه فور تسليم المقترح للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بحضور ممثلى الأزهر للاستماع للمقترح وافقوا عليه وأعلنوا تنفيذه، مؤكدًا أن الاستجابة جاءت سريعة وذلك يدل أن مؤسسة الأزهر الشريف مؤسسة هدفها الأول هو تنمية المجتمع وزرع القيم والأخلاق والتعليم فى اجيال المستقبل.





وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم البدء بالفعل بتطبيق طريقة برايل فى محافظة القليوبية للمكفوفين الملتحقين بالمدارس.





ووجهه عضو مجلس النواب رسالة شكر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لسرعة الاستجابة، قائلًا:" تحية طيبة للدكتور أحمد الطيب لسرعة الاستجابة".



