الأوقاف: لم نصدر قرارا بشأن تحديد مدة خطبة صلاة الجمعة بـ 7 دقائق

جاوب الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي لها، ما يتردد بشأن تحديد وزارة الأوقاف مدة خطبة صلاة الجمعة بـ 7 دقائق.





وأضاف حسن ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن الوزارة تدرس صلاة الجمعة، ولم يصدر عن الوزارة تماما أي قرار في هذا الشأن.

وأضاف الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي لها، أن :"أي بيان يخرج من غير الوزارة فهو غير صحيح والحقيقة في البيانات التي تخرج منها، وفي هذا الشأن صلاة الجمعة لن نصل لقرار بعد ونعمل على هذا الأمر".