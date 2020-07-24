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هنادي مهنا تكشف مفاجأة عن عملها السابق قبل التمثيل وطموحها الفني

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الفنانة هنادي مهنا، عن عملها السابق، قبل الدخول لعالم التمثيل.

وقالت مهنا، في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أنه عملت في مجال التدريس وبدأت في أحدى المدارس، ومدرسة موسيقي، ولغات فرنساوي وانجليزي.

وتابعت أنها درست لطلاب في المراحل التعليمية المختلفة في التعليم الأساسي من الصف الابتدائي إلى الثانوي، لافتة إلى أنها كانت تتعامل مع الطلاب كأصدقاء نظرا لقرب السن بينهما وبينهم في المرحلة الثانوية بشكل خاص.

وعن رغبتها في العمل مع نجوم السينما والفن المصري، كشفت عن أنها ترغب في العمل بشدة مع النجم الفنان الكبير أحمد مكي، والنجمة الفنانة الكبيرة نيلي كريم.

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