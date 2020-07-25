إمكاناتهم رائعة.. بيدرو: أتمنى عودة ثلاثي الأهلي المعار للجونة.. فيديو





وأكد بيدرو في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن الامر سيسعده كثيرا حال قرر الأهلي عودة اللاعبين لانه امر يدل على تطور مستوى ادائهم من خلال عمله معهم في الجونة.





وأضاف ان وظيفته هي البحث عن الحل البديل وتطوير مستوى أداء اللاعبين مشددا ان الجونة يمتلك العديد من اللاعبين المميزين.





وتابع ان ثلاثي الأهلي المعاريين لفريقه لاعبين مميزين للغاية ويمتلكون امكانيات رائعة.

كشف بيدرو بارني المدير الفني لفريق الجونة عن رأيه في عودة لاعبي الأهلي المعارين لفريقه بنهاية الموسم الجاري وهم احمد ياسر ريان , اكرم توفيق وباسم على.