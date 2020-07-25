مدرب أتالنتا عقب إصابة مبابي: لا نسعى للفوز على حساب مصائب الآخرين

لا يتمنى جيان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا الإيطالي ، أن تكون إصابة كيليان مبابي كبيرة ، على الرغم من استعدادات الفريق الايطالي لمواجه نظيره الفرنسي فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الـ 12 من شهر أغسطس المقبل.





مبابي خرج مصابا وباكيا في انتصار فريقه سان جيرمان بلقب كأس فرنسا بهدف دون رد سجله البرازيلي نيمار دا سيلفا، ليثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بلقاء أتالانتا.





وقال مدرب أتالانتا: "إصابة مبابي؟ أسف، لم أعرف ذلك".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا عقب التعادل مع ميلان "أتمنى ألا تكون إصابة مبابي كبيرة ، مبابي شخص رائع ونحن لا نرغب في تحقيق الفوز بسبب مصائب الآخرين ، الفوز في وجود مثل هؤلاء اللاعبين يكون له معنى أكبر".



