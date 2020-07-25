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حوادث

بعد خضوعها للعلاج النفسى.. إيداع طفلة قليوب إحدى دور الرعاية

السبت 25/يوليه/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت لجنة حماية الطفل فى القليوبية خضوع الطفلة ضحية تعذيب والدها لها بقليوب الى العلاج البدني والنفسي على يد أطباء بمستشفي قليوب العام.

وقالت سلوى ترك رئيس اللجنة أن هناك طبيبين نفسيين يقومان بعمل جلسات للطفلة لعلاجها من صدمة التعذيب الذي وقع عليها من أبيها وفقدانها الحرمان من العطف والحنان بسبب انفصال الأم عن الأب وقيام الأب بمعاملتها بقسوة وغلظة بحجة إتيانها أفعالا منافية للآداب العامة.
وأوضحت رئيس لجنة حماية الطفل أنه بعد انتهاء مرحلة العلاج النفسي والبدني للطفله سيتم إيداعها دار رعاية عمر ابن الخطاب بقليوب تنفيذا لقرار النيابة الصادر بشأنها بإيداعها إحدى دور الرعاية.

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة قد أعلن نجاحه فى إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب بعدما تلقى خط نجدة الطفل (16000) التابع للمجلس بلاغا من أحد الجيران والذى طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها ما أحدث بها إصابات بالغة وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة بسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم حيث تمت إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، والذي نسقت مع المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا وكلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق فى الواقعة.

وبتكليف من النيابة العامة توجهت قوة من الشرطة لمحل سكن الطفلة وتم العثور عليها مقيدة فى غرفة منعزلة بالمنزل وعلى جسدها آثار إصابات وجروح، وتم ضبط الأب وزوجته وتبين أن الأب والأم منفصلين بينما تقيم الطفلة بصفة مستمرة مع الأب وزوجته.

وكانت نيابة قليوب قد أمرت بحبس والد الطفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بتعذيب طفلته "ب" 11عاما وتقييدها بالسلاسل وإطفاء السجائر في جسدها.
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