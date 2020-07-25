عمر كمال يعلن علي موعد حفلتة بدبي

عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي تيك توك اعلن مغني المهرجانات عمر كمال عن حفلتة بدبي يوم الاحد الموافق ٢٦ يوليو





، و علق قائلا :يوم الاحد الي جي اكبر حفلات دبي ونشر مغني المهرجانات عمر كمال فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام





وحاز الفيديو على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:

نجم النجوم ، احلي حفلة دي ولا اية ، بنحبك جدا





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وكان قد نفى المركز الاعلامي لنقابة المهن الموسيقية ان يكون مجلس النقابة ناقش في اجتماعه الأخير أي أمر يتعلق بالعضو المنتسب الموقوف حاليا عمر كمال أو أي موضوع يخص حالة بعينها، مؤكدا أنه لاصحة لما تم نشره حول ذلك الامر.





وأوضح بيان النقابة أن المركز الإعلامي هو المرجعية لأخبار النقابة.





واشار الى ان اجتماع المجلس الأخير اقتصر على مناقشة أمور عامة خاصة بالجمعية العمومية وما تلاقيه من أزمة اقتصادية بسبب توقف الموارد وتعطل 38 ألف عضو عامل ومنتسب عن العمل منذ عدة أشهر بعد انتشار فيروس كورونا والتزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا.









وأضاف ان هذا التوقف أثر كثيرا على قدرة النقابة في مواجهة تلك الازمة لولا نجاحها خلال السنوات الماضية في زيادة ودائعها وعوائدها الاقتصادية لمواجهة مشروع العلاج وصندوق المعاشات وبنود أخرى تستنزف عدة ملايين شهريا.