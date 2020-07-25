فيفا 2021.. أول تعليق من اتحاد الكرة على مشاركة مصر في كأس العرب

علق وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، على توجيه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الدعوة إلى الاتحادات الأهلية فى قارتي أفريقيا وآسيا؛ من أجل إشراك منتخبات بلادها ضمن منافسات كأس العرب ٢٠٢١ في الدوحة.





وقال وليد العطار، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، "سوف أقوم بمراجعة الخطابات الواردة من قبل الفيفا الخاصة بدعوة مشاركة مصر فى بطولة كأس العرب".





وأضاف "فور التأكد من وصول دعوة الفيفا سوف يتم اطلاع المسئولين بها في الحكومة؛ من أجل الحصول على الموافقات من عدمه قبل الإعلان النهائى عن موافقة اتحاد الكرة حول هذا الشأن".





وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وجه الدعوات للاتحادات العربية للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات التي تنظم بالتعاون بين قطر والفيفا عام ٢٠٢١.





وتلقت العديد من الاتحادات العربية فى قارة آسيا وأفريقيا دعوة لمشاركة منتخباتها في كأس العرب FiFA2021 لـ 22 منتخبا بين قارتى آسيا وأفريقيا ومن بينها الكويت وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان.







ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العرب شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2021 قبل عام من كأس العالم فى قطر 2022.





وينشر "صدى البلد" صورة من الخطاب الذي تلقاه الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الفيفا تضمن الدعوة لمشاركة منتخب بلاده ضمن منافسات كأس العرب ٢٠٢١.







وقرر مسئولو الفيفا انطلاق منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات فى الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم كي يتسنى تسهيل مشاركة المنتخبات العربية في البطولة.