بسبب آيا صوفيا.. موجة عدوى شرسة تنتظرها تركيا تدمر صحة الأتراك ..صور

احتفلت تركيا أمس الجمعة بتحويل متحف آيا صوفيا لـ مسجد وافتتاحه بإقامة أول صلاة فيه منذ أكثر من 80 عاما حضرها ما يقرب من 350 ألف مصل وفقا لما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسط اتباع الإجراءات الاحترازية بالتباعد حوله فقط، وتم نسيان تطبيق نفس المبدأ بالتباعد الاجتماعي تمامًا بين المصلين.





آيا صوفيا في إسطنبول قبل افتتاحه كمسجد، أثيرت العديد من المخاوف بشأن تفشي جديد لـ فيروس كورونا كوفيد 19 وفق تحذيرات أطلقها وزير الصحة فاهرتين كوكا فقط عبر حسابه على تويتر، داعيا الناس باتباع الاحتياطات دون أي إجراء رسمي يضمن عدم التلاحم.





ووفقا لما رصدته وسائل الإعلام العالمية، توافد الآلاف على موقع آيا صوفيا في 24 يوليو لأداء صلاة الجمعة دون التقيد بالمسافة الاجتماعية.