وسط إجراءات احترازية.. تعليم المنوفية: 34 ألفا و192 طالبا يؤدون اختبارات الدبلومات الفنية اليوم

تنطلق اليوم الامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية والتي بدأت اليوم السبت الموافق 25 يوليو وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 أغسطس المقبل وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الوزارة.





وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لسير عملية الامتحانات والتعامل الفوري مع أية طوارئ والتشديد على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتى اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.





وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تذليل كل العقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات وضرورة استمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس وكذا النظافة العامة للفصول حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.







من جانبه صرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات التحريرية للدور الأول هذا العام بلغ 34 ألفا و192 طالبا وطالبة موزعين على 140 لجنة بنطاق المحافظة، وسيجرى اليوم امتحان اللغة العربية لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية (صناعى، تجارى، زراعى، فندقى، مزدوج).





ودعا الطلاب إلى ضرورة الذهاب إلى لجنة الامتحان قبل بدء امتحان اللغة العربية بساعتين، موضحًا أنه سيتم بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات من الساعة 10:00 ص وحتى 12:30ظ، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلى لجان الامتحان بين الساعة 8:00 ص وحتى 9:00 صباحًا.





وأضاف أنه سيتم بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات من الساعة 12:00ظ وحتى 2:30ظ ، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00ص وحتى 11:00 صباحًا.



