AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وسط إجراءات احترازية.. تعليم المنوفية: 34 ألفا و192 طالبا يؤدون اختبارات الدبلومات الفنية اليوم

السبت 25/يوليه/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
تنطلق اليوم الامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية والتي بدأت اليوم السبت الموافق 25 يوليو وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 أغسطس المقبل وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الوزارة.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لسير عملية الامتحانات والتعامل الفوري مع أية طوارئ والتشديد على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتى اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تذليل كل العقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات وضرورة استمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس وكذا النظافة العامة للفصول حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

من جانبه صرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات التحريرية للدور الأول هذا العام بلغ 34 ألفا و192 طالبا وطالبة موزعين على 140 لجنة بنطاق المحافظة، وسيجرى اليوم امتحان اللغة العربية لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية (صناعى، تجارى، زراعى، فندقى، مزدوج).

ودعا الطلاب إلى ضرورة الذهاب إلى لجنة الامتحان قبل بدء امتحان اللغة العربية بساعتين، موضحًا أنه سيتم بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات من الساعة 10:00 ص وحتى  12:30ظ، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلى لجان الامتحان بين الساعة 8:00 ص وحتى 9:00 صباحًا.

وأضاف أنه سيتم بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات من الساعة 12:00ظ وحتى 2:30ظ ، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00ص وحتى 11:00 صباحًا.

وأوضح "سويد" أنه بناءً على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساواة بالثانوية العامة.. التعليم تسمح لطلاب الدبلومات الفنية بأداء امتحان الدين"من البيت"

قبل انطلاقها السبت.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الدبلومات الفنية 2020

776 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية النظرية.. غدا

انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية النظرية غدا..776 ألف طالب يمتحنون "العربي" في 2987 لجنة والسماح بأداء "الدين" منزليا.. توزيع كمامات ومطهرات على الطلاب ..ومنع حيازة الموبايل أثناء الامتحان

التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية بالذهاب إلى اللجان غدا قبل الامتحان بساعتين

امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. 776 ألف طالب يمتحنون اللغة العربية اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة

ترشيحاتنا

قميص نوم مثير.. عمرو سلامة يفتح النار على منتقدى فستان أمينة خليل

بنسبة 95%.. حالة واحدة تحميكي من الإصابة بسرطان الثدى

لشراء لقاح كورونا.. الصين تقدم مليار دولار للدول المصابة

بطولاتنا حلال.. نجم المقاولون العرب يرفض اتهامات فاروق جعفر

فيفا 2021.. أول تعليق من اتحاد الكرة على مشاركة مصر في كأس العرب

لطلاب علمي رياضة فقط.. وكيل كلية الذكاء الاصطناعي يوضح تفاصيل عن المناهج وشروط الالتحاق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب آيا صوفيا.. موجة عدوى شرسة تنتظرها تركيا تدمر صحة الأتراك ..صور

فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا

لافتة وأنيقة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين كارول سماحة فى عيد ميلادها