مياه القناة: البدء في أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بمنطقة سوق الجمعة بالإسماعيلية

اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياة الشرب والصرف الصحى عن بدء العمل في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط انحدار الصرف الصحى الخاص بمنطقة سوق الجمعة بالاسماعيلية ورفع كفاءة الخط من قطر ٧ بوصة وتغييره لخط قطره ١٦ بوصه لاستيعاب التصرفات والضغوط الزائدة علي هذا الخط بطول ٢٠٠ متر والذي يشهد عملية تطوير شاملة بالتنسيق مع المحافظة. أعلنوتغييره





وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أنه نظرا للأولوية القصوى التى احتلها قطاع مياه الشـــرب والصرف الصحى لدى القيادة السياسية والحكومة المصرية بهدف رفـــــع كفاءة القطاع ، وتأمين الطلب المتزايد على ميــاه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان وانتشار الابراج السكنية التي ضاعفت الاحمال علي الشبكات، والسعى الدائـــــــم لتحسـين الخدمات التى تقدمها الشركـــــــة، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة حى ثان والتى تشهد انسدادات مستمرة فى خطوط وشبكات الصرف الصحى نظرا للزيادة الكبيرة فى الزيادة السكانية والتوسع فى إنشاء الأبراج السكنية ، والتى تسببت فى عدم قدرة الشبكات على استيعاب زيادة الاستهلاك.





ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ، تم الانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع بنسبة 100 % والتى شملت إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشارعى الدقهلية والعشرينى من مواسير قطر 10 بوصة فخار الى مواسير بلاستيك اقطار 32 بوصة ، 24 بوصة ، 20 بوصة ، 16 بوصة.









وتشمل المرحلة الثانية للمشروع، تتفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بشارع المخبز الالى من مواسير قطر 10 بوصة فخار الى مواسير بلاستيك اقطار 24 بوصة ، 20 بوصة.





ومن المخطط الانتهاء منها فى القريب العاجل بالتوازي مع اعمال الرصف التى تتم حاليًا، وبالتالى القضاء نهائيا على أزمة أنسدادات شبكات الصرف الصحى بالمنطقة.





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