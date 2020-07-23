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حوادث

لخلافات مادية.. يقتل صديقه طعنا بسكين مطبخ في الاسماعيلية

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:27 م
جثة
جثة
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انجي هيبة
كشفت مباحث الاسماعيلية غموض حادث مقتل شاب بمركز ومدينة التل الكبير.


تلقى المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع مشاجرة داخل أحد المحال التجارية بين شخصين في منطقة الجزيرة في مركز ومدينة التل الكبير، وطعن أحدهما الآخر.


انتقلت قوة من قسم الشرطة لمكان الواقعة وبإجراء التحريات أثبتت أن الشابين صديقان وانهما شركاء في محل لبيع وصيانة الأحذية.


وقالت التحريات الأولية إن الشاب "بلال.م.ص " ٢٩ سنة طعن شابا آخر يدعى "أحمد البلبيسي" ٣٢ سنة بسكين مطبخ في رقبته ما ادي الي وفاته لخلافات مالية.


وتمكن ضباط البحث الجنائي من القبض علي القاتل وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفي التل الكبير المركزي وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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