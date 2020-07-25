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حوادث

بلاغ يتهم الهارب معتز مطر بالتعاون والعمالة لصالح أجهزة مخابرات أجنبية والتحريض ضد الدولة المصرية

السبت 25/يوليه/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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اسلام مقلد
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا،ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم  18766  لسنة  2020  بلاغات النائب العام ، اتهم فيه العميل الهارب معتز مطر بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها واستهداف المؤسسة العسكرية والتأمر مع جهات أجنبية معادية لمصر لتهديد المصالح العليا للبلاد ونشر اخبار كاذبة والتشارك مع جماعة ارهابية لتحقيق اغراضها الاجرامية .

ونص محمود فى بلاغه،أن العميل الهارب معتز مطر المتواجد حاليا فى تركيا والمذيع بقناة الشرق الاخوانية الممولة من جهاز المخابرات التركى والقطرى يحرض على الدولة ومؤسساتها من خلال برنامجه المشبوه الذي يقدمه على شاشة القناة الاخوانية الداعمة للارهاب الموجه ضد مصر وانه عميل يتأمر على مصر من خلال تعاونه العلنى مع جهات اجنبية خارجية معادية لمؤسسات الدولة المصرية وانه يعترف بتلك الخيانة علنا.

وأضاف ان العميل الهارب معتز مطر والذي سبق وان تقدم ضده ببلاغات عديدة لتحريضه ضد مصر والصادر ضده احكام بالادانة فى تلك القضايا يتلقى تكليفات من المخابرات التركية بالتحريض على مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والتطاول على قياداتها وتعمده لنشر اخبار كاذبة ومغلوطة عن الجيش المصري لاحباط الروح المعنوية للمصريين وإثارة الاشاعات والبلبلة فى اوساط المواطنين وبث اخبار مغلوطة وكاذبة عن الوضع الداخلى للبلاد لاثارة الرأى العام فى تلك المرحلة التى تواجه فيها مصر مؤمرات خارجية لزعزعة امنها واستقرارها.

وتابع محمود أن الهارب معتز مطر خائن لوطنه مقابل اموال مشبوهه يتلقاها من اجهزة مخابرات اجنبية والتنظيم الدولى للاخوان الارهابي .
واضاف محمود ان العميل الهارب معتز مطر يتلقى تعليمات بصفة دورية من المخابرات التركية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها للتحريض على ارتكاب تلك الجرائم ، مشيرا الى ان العميل معتز مطر يرتكب يوميا تلك الجرائم فى حق وطنه والعقوبات على تلك الجرائم تصل للاعدام .
واكد محمود فى بلاغه ان الاتهامات الموجهه للعميل الهارب معتز مطر تتمثل فى التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع جهاز المخابرات التركى والقطرى مقابل اموال يتلقاها بصفة دورية للاضرار بالمصالح العليا للبلاد .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى واقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ معتز مطر ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الاراضى المصرية ، واخطار الانتربول الدولى لإدراج اسم معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .
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