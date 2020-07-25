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محافظات

شاهد.. بدء تشغيل مشروع "قادرون" لتغليف وتعبئة الفاكهة والخضار بدمياط

السبت 25/يوليه/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

بدأ التشغيل التجريبي، لمشروع قادرون بمحافظة دمياط، والذي تتبناه جمعية منار السبيل برئاسة تامر فايد لتشغيل ذوي القدرات الخاصة بحديقة الطفل والأسرة بالسنانية، بحضور حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط.


ويبدأ "قادرون" نشاطه في التدريب على خط الإنتاج الأول وهو تعبئة وتغليف الخضار والفاكهة وتقوم الجمعية بالتسويق للمشروع من خلال تكوين قاعدة من العملاء لتسويق المنتجات ممن يتبنون تشجيع هذا المشروع لدعم أبنائنا وبناتنا ذوي القدرات الخاصة.


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من جانبه صرح حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، بأن المشروع  يعد الأول من نوعه في تعبئة وتغليف الفاكهة والخضار وبمشاركة إحدى الجمعيات الخيرية.


وأضاف أن المشروع يهدف لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع وتحويلهم لطاقة إنتاجية تخدمهم وتخدم المجتمع من خلال أنشطة المشروع، داعيًا كل قوى المجتمع المدني لدعم المشروع والتسويق له ولأهدافه.

شاهد.. بدء تشغيل مشروع "قادرون" لتغليف وتعبئة الفاكهة والخضار بدمياط
شاهد.. بدء تشغيل مشروع "قادرون" لتغليف وتعبئة الفاكهة والخضار بدمياط
شاهد.. بدء تشغيل مشروع "قادرون" لتغليف وتعبئة الفاكهة والخضار بدمياط
شاهد.. بدء تشغيل مشروع "قادرون" لتغليف وتعبئة الفاكهة والخضار بدمياط
شاهد.. بدء تشغيل مشروع "قادرون" لتغليف وتعبئة الفاكهة والخضار بدمياط
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