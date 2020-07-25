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حوادث

ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة

السبت 25/يوليه/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالجيزة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم السرقة وتكثيف الملاحقات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية القائمة عليها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطليّن - مقيمان بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية "بأسلوب توصيل الأسلاك".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (10) وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (الجيزة  -  الطالبية، دار السلام بالقاهرة).

وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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