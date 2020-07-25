الإنقاذ النهرى يعثر على جثمان أحد الغارقين بالسويس

ونقل الجثمان الي مشرحة مستشفي السويس العام، وجاري البحث عن الغرقي الأثنين الأخرين.





وقال مصدر طبي، ان الشاب الذي عثر علية هو احمد عبدالفتاح منتصر 16 عام من سكان مدينة العبور بالقاهرة.





كان ثلاث من الشباب تعرضوا للغرق بأحد الشواطئ بمنطقة الأدبية بالسويس، وقامت فرق الأنقاذ بتكثيف البحث عنهم.