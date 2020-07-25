صفقة الأهلي المنتظرة.. ليل الفرنسي يتوصل لاتفاق نهائي لضم موليكا

اقترب اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا نجم مازيمبي، وصفقة الأهلي المنتظرة، من الانتقال إلى صفوف ليل الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.





وارتبط اسم موليكا بالانتقال إلى صفوف الأهلي، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر، بداية من الموسم المقبل.





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ووفقًا لتقارير صحفية فرنسية، فإن نادي ليل توصل لاتفاق مع مازيمبي، من أجل الحصول على خدمات موليكا في الموسم الجديد، مقابل 2 مليون يورو.



