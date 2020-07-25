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رياضة

صفقة الأهلي المنتظرة.. ليل الفرنسي يتوصل لاتفاق نهائي لضم موليكا

السبت 25/يوليه/2020 - 02:12 م
جاكسون موليكا
جاكسون موليكا
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إسراء أشرف
اقترب اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا نجم مازيمبي، وصفقة الأهلي المنتظرة، من الانتقال إلى صفوف ليل الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم موليكا بالانتقال إلى صفوف الأهلي، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر، بداية من الموسم المقبل.


ووفقًا لتقارير صحفية فرنسية، فإن نادي ليل توصل لاتفاق مع مازيمبي، من أجل الحصول على خدمات موليكا في الموسم الجديد، مقابل 2 مليون يورو.

وأوضحت التقارير، أن موليكا صاحب الـ20 عامًا، سينضم إلى بوافيستا البرتغالي أو موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة، من أجل اكتساب خبرة اللعب في أوروبا.
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