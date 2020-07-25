AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. أمن الغربية يزيل 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة وردع المخالفين

السبت 25/يوليه/2020 - 02:11 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم ، عن شن حملة إزالات مكبرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بقطاعات الري والزراعة ، وقوات الشرطة لإزالة 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة ومواجهة الخارجين على القانون على مستوي قري المركز .

أقرا ايضا :غرق شخص في بحر كفر حجازي بالمحلة

وتعود أحداث الواقعة حينما، تلقي هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بشن حملات لرفع وإزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعة والري  بنطاق قري الداوخلية والعامرية والسجاعية .

كما أسفرت الحملات الأمنية عن إزالة 13 حالة تعدي على أملاك الري والدولة بطول مسافة قدرها 4 كيلو متر لأكثر من 8 منازل سكنية فضلا عن إزالة وهدم 3 منازل إضافية مقامة على ضفاف مياه ترعة مصرف كوتتشنر .

في المقابل أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في توجيهاته إلي اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالضرورة إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الري والزراعة وإحالة كافة المخالفين إلي النيابات العسكرية .

وأشار محافظ الغربية إلي تشكيل لجنة التصالحات  حصر كافة المخالفات على أملاك الدولة والبدء فى وضع جدول زمني لمواجهه الخارجين على القانون وردع المخالفين .

شاهد.. أمن الغربية يزيل 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة وردع المخالفين
شاهد.. أمن الغربية يزيل 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة وردع المخالفين
شاهد.. أمن الغربية يزيل 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة وردع المخالفين
شاهد.. أمن الغربية يزيل 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة وردع المخالفين
شاهد.. أمن الغربية يزيل 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة وردع المخالفين
شاهد.. أمن الغربية يزيل 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة وردع المخالفين
شاهد.. أمن الغربية يزيل 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة وردع المخالفين
شاهد.. أمن الغربية يزيل 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة وردع المخالفين
شاهد.. أمن الغربية يزيل 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة وردع المخالفين
شاهد.. أمن الغربية يزيل 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة وردع المخالفين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أملاك دولة وأراض زراعية.. نائب محافظ الغربية يوجه بإزالة 20 حالة تعد

إزالة 76 حالة تعد على أراضي الدولة وأملاك زراعية في حملة بشوارع الغربية

إزالة ٧٦ حالة تعد علي أراضٍ زراعية وأملاك الدولة في الغربية

القانون فوق الجميع.. شاهد إزالة 35 حالة تعد على أراضي الدولة في البحيرة

حملات مرافق وإشغالات.. رفع وإزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة بطنطا

إزالة 5 أدوار مخالفة بأحد الأبراج السكنية في المحلة وردع المخالفين ..صور

ترشيحاتنا

قبل العيد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحم الضاني؟

هل نسيان سجدة فى الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب

مواصفات سكودا سكالا skoda scala الجديدة في مصر.. صور

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

بسبب قبلة شارع شيكاغو.. رد غير متوقع من سلاف فواخرجى.. شاهد

حدث سوء فهم.. أول رد فعل من فاروق جعفر بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن المجاملات التحكيمية

AdvertisementS

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

غدا.. 200 جنيه دعما للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين في مبادرة تحفيز الاستهلاك

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لـ مصراتة

سعر الذهب في الأسواق اليوم السبت 25 -7-2020

نجاح جديد للحكومة.. انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته بـ مصر منذ 14 عاما.. إنفوجراف

فى ذكرى رحيله الأولى.. زيجات فاروق الفيشاوى ومأساته مع المرض

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور

فتح الرحلات لجبل موسى بسانت كاترين بعد غلق دام ٤ أشهر بسبب كورونا

متنوعة وبسيطة.. شاهد.. أبرز قصات شعر منة شلبي