شاهد.. أمن الغربية يزيل 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة وردع المخالفين

أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم ، عن شن حملة إزالات مكبرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بقطاعات الري والزراعة ، وقوات الشرطة لإزالة 13 حالة تعد على أملاك الري والزراعة ومواجهة الخارجين على القانون على مستوي قري المركز .

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وتعود أحداث الواقعة حينما، تلقي هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بشن حملات لرفع وإزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعة والري بنطاق قري الداوخلية والعامرية والسجاعية .

كما أسفرت الحملات الأمنية عن إزالة 13 حالة تعدي على أملاك الري والدولة بطول مسافة قدرها 4 كيلو متر لأكثر من 8 منازل سكنية فضلا عن إزالة وهدم 3 منازل إضافية مقامة على ضفاف مياه ترعة مصرف كوتتشنر .

في المقابل أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في توجيهاته إلي اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالضرورة إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الري والزراعة وإحالة كافة المخالفين إلي النيابات العسكرية .

وأشار محافظ الغربية إلي تشكيل لجنة التصالحات حصر كافة المخالفات على أملاك الدولة والبدء فى وضع جدول زمني لمواجهه الخارجين على القانون وردع المخالفين .