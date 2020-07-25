سياحة النواب عن تعديل نسب تشغيل المطاعم والكافتيريات: يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، باستجابة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لصناع السياحة بتعديل نسب التشغيل المقررة للمطاعم والكافتيريات والمقاهى السياحية إلى نسبة 50% بدلًا من 25% لعدم ملاءمتها اقتصاديًا لقواعد التشغيل لهذه المنشآت، وعدم تحقيقها الحد الأدنى للتوازن بين الإيرادات والمصروفات.





وأكد "المسعود"، فى بيان أصدره اليوم ، السبت، ضرورة إعادة النظر فى مواعيد الإغلاق للمنشآت السياحية ومدها لفترة زمنية أخرى بعد العاشرة مساءً وفقًا لطبيعة عمل المنشآت السياحية وإقبال روادها عليها في فترة المساء، وأن مواعيد الغلق في العاشرة مساءً لا تتناسب مع طبيعة التشغيل ولا تحقق موردًا اقتصاديًا تستطيع من خلاله تعويض الخسائر المحققة نتيجة الفارق بين المصروفات التى تم ضخها فى تشغيل المطاعم والكافتيريات والمقاهى السياحية، والإيرادات المحققة فعليًا.





وقال عضو لجنة السياحة، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كانت على مستوى المسئولية فى التعاطى مع التكليفات المهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة المشكلات المزمنة التى تعرض لها قطاع السياحة؛ بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن الحكومة نفذت التكليفات الرئاسية باحترافية.





ونوه بضرورة مواصلة الجهود المبذولة من الحكومة لتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحى حتى يتجاوز هذا القطاع الواعد جميع الاثار السلبية لجائحة كورونا وإستثمار زيادة نسبة التشغيل مع إعادة تشغيل الفقرات الفنية فى جميع المنشآت السياحية وتطبيقًا لمبدأ المساواة بين المطاعم والكافتيريات داخل القوى والمنتجعات والمنشآت الفندقية أو خارجها.





وناشد النائب محمد المسعود، جميع المحافظين والمسئولين التنفيذيين فى المحافظات والمناطق والمدن السياحية والأثرية تطبيق التجربة الناجحة وغير المسبوقة لكل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر فى التعامل مع صناع ومستثمرى قطاع السياحة داخل المحافظين؛ مما جعل تجربتهما تنجح وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى جذب السياحة العالمية للمحافظتين.





ولفت إلى أن تحقيق المحافظين لدرجة الصفر فى كورونا هو إنجاز تاريخي يحسب للقيادات الناجحة والعمل الجماعى والاحترافى داخل المحافظتين.



