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حوادث

أحكام نهائية في ٧٨ طعنا بـ انتخابات الشيوخ خلال ساعات

السبت 25/يوليه/2020 - 03:01 م
المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا
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كتب محمد زهير
تعقد المحكمة الإدارية العليا، جلسة عاجلة لنظر الطعون المحالة من محكمة الدرجة الأولي "القضاء الإداري" للنظر في الشق العاجل في موضوع الطعون المقامة علي انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وتنظر المحكمة ٧٨ طعنا ، وخلال ساعات ستفصل المحكمة في الطعون ، وتصدر أحكام نهائية باته لا يجوز الطعن عليها .

وتتضمن الطعون ، الطعن علي قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم ، فيما تتضمن الطعون الأخرى الطعن علي قرار قبول بعض المرشحين لخوض الانتخابات ، وتطالب كلا أنواع الطعون ، إلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين ، أو بإعادة المستبعدين من الترشح .


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