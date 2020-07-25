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حوادث

نجل حسين صبور يطعن على قرار استبعاده من انتخابات الشيوخ

السبت 25/يوليه/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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كتب محمد زهير
أقام محمد عبد الرازق المحامي، وكيلا عن أحمد حسين فايق صبور، والمستبعد من خوض انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإدارى، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبا فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاد موكله من انتخابات مجلس الشيوخ.

وحمل الطعن رقم 54198 لسنة 66 قضائية عليا.

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس الجمعة بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، للمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة باستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.

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