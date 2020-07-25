هشام نصر: مفاجآت كبرى فى حفل قرعة كأس العالم لليد بمتحف الحضارات

صرح المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، بأن الاستعدادات قادمة على قدم وساق للمونديال، وأشار إلى أن القرعة هي الاختبار الأول وشرارة الانطلاق التي ستخطف أنظار العالم وتحول مصر إلى بؤرة اهتمامها، والتي ستقام يوم الخامس من سبتمبر المقبل بعد موافقة الاتحاد الدولي.









وشدد المهندس هشام نصر على أن الدولة تدعم المونديال بكل طاقتها وبكل قوتها لأن الجميع يعي أهميته جيدا كونه الحدث الأبرز على الساحة الرياضية العالمية خلال الفترة المقبلة.









وأضاف أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، يتابعان حركة العمل بشكل يومي، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية للخروج بالشكل الأمثل، ويقدمان كل سبل الدعم المادي والمعنوي لجعل الحدث العالم في أفضل صورة ممكنة.