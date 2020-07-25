هشام نصر: مفاجآت كبرى فى حفل قرعة كأس العالم لليد بمتحف الحضارات

صرح المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، بأن الاستعدادات قادمة على قدم وساق للمونديال، وأشار إلى أن القرعة هي الاختبار الأول وشرارة الانطلاق التي ستخطف أنظار العالم وتحول مصر إلى بؤرة اهتمامها، والتي ستقام يوم الخامس من سبتمبر المقبل بعد موافقة الاتحاد الدولي.
وشدد المهندس هشام نصر على أن الدولة تدعم المونديال بكل طاقتها وبكل قوتها لأن الجميع يعي أهميته جيدا كونه الحدث الأبرز على الساحة الرياضية العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، يتابعان حركة العمل بشكل يومي، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية للخروج بالشكل الأمثل، ويقدمان كل سبل الدعم المادي والمعنوي لجعل الحدث العالم في أفضل صورة ممكنة.
وأوضح نصر أن الجميع يتكاتف ويعمل بكل ما أوتي من قوة لظهور مصر بمظهر حضاري يخطف أنظار العالم، خاصة أن المونديال لأول مرة في التاريخ يقام بمشاركة ٣٢ دولة، والطريف أنه لآخر مرة سيكون من تنظيم دولة واحدة وهو اختبار حقيقي لقدرات مصر العظيمة التي نثق تماما في قدرتها على استضافة اكبر الأحداث العالمية في مختلف الألعاب، خاصة عندما يكون مونديال الكبار للعبة الشعبية الثانية على مستوى العالم، وللعلم آخر مونديال كان بمشاركة دولتين من الدول العظمى هما ألمانيا والدنمارك وهو دليل جديد على ثقة العالم في مصر.
وعن القرعة، أكد نصر أن هناك مفاجآت نخطط لها من أجل نيل رضا ضيوف مصر وتعبير "أم الدنيا" عن نفسها في ظل عصر النهضة الذي نعيشه جميعا مع الرئيس السيسي، وأشار إلى أن متحف الحضارات تم اختياره بعناية وهو مكان راقٍ وجديد لم يستضف مناسبات كبرى من قبل ونحن نحرص على أن يقدم مونديال اليد كل جديد للعالم.