تعليم الإسماعيلية: 10953 طالبا وطالبة أدوا امتحان اللغة العربية في الدبلومات الفنية









اعلن الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ، اداء 10953طالب وطالبة بالشعب الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية والتعليم المزدوج، اليوم السبت ، امتحان اللغة العربية علي من خلال 52 لجنة على مستوى المحافظة، دون مشاكل.





واضاف انه وحتي انتهاء الامتحانات في الساعه الثانية والنصف مساء اليوم لم تتلقي غرفة العمليات اي شكاوى بشأن الامتحان، مؤكدا علي أن غرفة العمليات تابعت دخول طلاب الدبلومات إلى اللجان وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأشار الي ان محافظ الاسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة حرص علي متابعه الامتحان لحظة بلحظة مؤكدا حرصه علي توفير كافة الاحتياجات اللازمة للجان علي مستوى الإدارات التعليمية المختلفه لضمان سلامة وأمن الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.





واختتم مدير تعليم الاسماعيلية انه اليوم الأول من الامتحانات مر بهدوء وسلام مؤكدا انه كلف غرف عمليات الاداراة بالتواصل مع رؤساء اللجان وتقديم تقرير عقب انتهاء اليوم وذلك لتقييم الأداء.





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