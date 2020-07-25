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رياضة

من عطلته فى الساحل.. أحدث ظهور لـ محمود كهربا

السبت 25/يوليه/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي صورة جديد له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمود كهربا فى الصورة من اليخت على البحر من عطلته فى الساحل.

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وكان قد تعجب وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، على تغيير مركز محمود كهربا لاعب الأهلي في المباريات السابقة وتألقه فى ودية سموحة والتي سجل هدفين وصنع هدفا.

واكتسح الأهلي نظيره سموحة وديا بأربع أهداف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب التتش استعدادا لعودة الدوري المصري.

وقال صلاح الدين عبر أون تايم، كنت مستغرب من فايلر المدير الفني للأهلي، الذي كان دائما يضع كهربا لاعب الفريق كجناح فى الناحية اليمني، مشددا، على أن كهربا عندما كان متواجدا فى الزمالك كان متألقا في الناحية اليسرى ولكن فى النهاية دي وجهة نظر المدير الفني.



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