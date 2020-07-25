من عطلته فى الساحل.. أحدث ظهور لـ محمود كهربا

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واكتسح الأهلي نظيره سموحة وديا بأربع أهداف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب التتش استعدادا لعودة الدوري المصري.

اليسرى ولكن فى النهاية دي وجهة نظر المدير الفني.





وقال صلاح الدين عبر أون تايم، كنت مستغرب من فايلر المدير الفني للأهلي، الذي كان دائما يضع كهربا لاعب الفريق كجناح فى الناحية اليمني، مشددا، على أن كهربا عندما كان متواجدا فى الزمالك كان متألقا في الناحية