أرجل وأحن أب.. أحمد فلوكس يرثي سامي العدل بكلمات مؤثرة

شارك الفنان أحمد فلوكس ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للراحل سامي العدل.





وعلق أحمد فلوكس على الصورة برسالة مؤثرة قائلًا:" الله يرحمك يا سامي يا أرجل وأحن أب كنت ومازلت لي.. لا أنساك أبدًا ومازلت اسمع في أذني صوت ابني وهو يقول لك يا سامي.. كل لحظة حلوة او وحشة بعتقد وجودك ... الله يرحمك .... أرجو الدعاء له ...".





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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.





وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.



