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رياضة

إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أنه يبتسم.. أستون فيلا يغازل تريزيجيه قبل موقعة وست هام

السبت 25/يوليه/2020 - 05:00 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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محمد السعيد
غازل نادي أستون فيلا نجمه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، قبل موقعة وست هام، المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 38، والأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ونشر الحساب الرسمي لـ أستون فيلا على التواصل الإجتماعي تويتر، صورة لـ تريزيجيه من مران الفريق وهو يبتسم، وكتب معلقا:" إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم".

وأصبح تريزيجيه نجم أستون فيلا الأول بعد تألقه مؤخرًا، حيث سجل ثنائية في كريستال بالاس في الجولة الـ 35 من البريميريج، كما سجل هدفا صاروخيا في شباك آرسنال في الجولة الماضية، وقاد أستون فيلا،  للفوز على الجانرز بهدف نظيف، لترتفع حظوظ الفيلانز في البقاء بالبريميرليج الموسم المقبل.

وتصدر تريزيجيه أغلفة الصحف الإنجليزية عقب قيادته للفيلانز لقهر آرسنال، حيث وصفت صحف إنجلترا النجم المصري بـ " المنقذ"، وقالت إنه في حال بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي سيكون بسبب تريزيجيه.

ويحتاج أستون فيلا إلى الفوز على وست هام، لضمان البقاء بنسبة كبيرة، في مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.
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