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نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يوضح أسباب شعور والده بالاكتئاب مؤخرًا

السبت 25/يوليه/2020 - 04:33 م
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
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هاجر إبراهيم
تحدث أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن سبب تصريح والده بشعوره بالاكتئاب مؤخرًا. 
وقال إن ذلك بسبب عدم تلقيه عروضا للعمل داخل الوسط الفنى سواء فى الدراما أو الأفلام، قائلا: "هو وضح أكتر من مرة أن السبب في دا هو فترة قاعدته في البيت بسبب كورونا وحرصه منها، بالإضافة لأنه من شريحة عمرية معينة ممكن تأثر عليه الكورونا"، والسبب الآخر هو وفاة زوجته أخر العام السابق وتأثره بوفاتها جدا نفسيا ومعنويا.

وأضاف "أبو زهرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن والده الأن فى عمر الـ 86 عاما ولديه سمعة طيبة حتى الان، متابعا أنه يحظى بحب كبير من الناس ونال قدر كبير من الاحترام.

وتابع : "من وأنا صغير لحد النهاردة عمرى فى حياتى ما روحت مكان إن كان جوا مصر أو خارجها فى العالم العربي أو حتى فى أوروبا ولما يعرفوا أنى ابنه بيكون فيه كمية الحب والاحترام والعرفان بالجميل منهم"، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا قدوة له.

وأشار إلى أنه هو وأخواته تعلم من والده معانى كبيرة وعديدة منه ومنها كيفية حب الناس للشخص ومساعدتهم وأن يكون صادق فى اى شئ يفعله، متابعا أنه مثل الشجرة الكبيرة التى تضلل لهم الطريق.


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