اخبار التوك شو.. عودة فتح الكنائس.. خطورة الموجة الثانية من فيروس كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، السبت العديد من اللقاءات والقضايا المهمة.. نستعرض أبرزها فى السطور التالية.





قال الدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذى للبرنامج الرئاسى لصحة المرأة، إن أهمية المبادرة تستهدف الكشف على سرطان الثدى على 17 مليون سيدة.

وكشف المدير التنفيذى للبرنامج الرئاسى لصحة المرأة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc،

أن 95% من أورام الثدى يتم الشفاء التام منها إذا تم اكتشافها مبكرأ.





وأشار المدير التنفيذى للبرنامج الرئاسى لصحة المرأة ، إلى أن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى بدأت فى 1 يوليو 2019 ، لافتا إلى أن الإقبال شديد من السيدات على هذه المبادرة .





ولفت الى وجود تعاون بين جميع أجهزة الدولة منذ انطلاق مبادرة الكشف عن الثدى ، مشيرأ إلى أن هذه المبادرات تكون اتجاه من الدولة هدفه تقديم خدمة طبية متكاملة مجانية للمرضى .





قال الدكتور كامل الوكيل، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على تسخير الآلات للقيام بالمهام المختلفة، في الزراعة والصناعة والصحة وغيرها.





وأضاف الدكتور كامل الوكيل، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الروبوت المستخدم في مجال الصحة، يقوم بمهمة التنقل بين غرف المرضى، وتقديم الخدمات لهم، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يركز فقط على برمجة الآلات، بل من الممكن استخدامه لتفعيل بعض البرامج التي تخدم البشرية.





وأشار وكيل كلية الذكاء الاصطناعي، إلى أن الكلية هى الأولى من نوعها، ليس على مستوى مصر فقط، بل على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الكلية استقبلت العام الماضي أول دفعة، وكان عددها 211 طالبا.





قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمى بكلية طب القصر العيني، إنه لا يستطيع أحد التكهن بميعاد أو بطبيعة النوبة الثانية لفيروس كورونا ومعرفة ما إذا كانت أكثر أو أقل حدة أم لا، حيث إن جميعها تعتبر حسابات هندسية، مشيرا إلى أنه من الممكن فقط التحذير منه والتنبؤ بخطورته.





وأضاف "منيسي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معظم الأمراض والفيروسات يكون لها ثلاث موجات، موضحا أن أى فيروس يحدث له نوع من أنواع التحور، إلا أن الأطباء ليسوا بمقدروهم معرفة استمرار المناعة بالجسم خلال فترة التحور.





وأكد أن هناك بعض الحيوانات والخفافيش من الممكن أن تكون حاملة للفيروس ولا تصاب، نتيجة المستوى المناعى الخاص بها وعدم استجابته لمثل تلك المؤثرات.





قالت والدة الطفلة بيرى أحمد، التي حصدت المركز الأول، في التحدي الدولي لبرنامج ucmas" هذا العام 2020، إن ابنتها تبلغ 5 أعوام، منوهة بأن هذا التحدي كان يقام سنويا في ماليزيا، ولكن لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد جرى هذا العام عبر شبكة الإنترنت.





وأوضحت والدة بيرى أحمد، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية DMC، أن طفلتها تتمتع بذكاء شديد فى حل المعادلات الرياضية الصعبة، وبشكل سريع ودون مساعدات حيث إنها استطاعت حل 100 مسألة في 3 دقائق.





وأشارت والدة بيرى أحمد، إلى أن هذه "المسابقة تمت في 11 يوليو الحالى، مؤكدة أن نجاح ابنتها فى هذه المسابقة كان مصدر فخر كبير، موضحة أن هذا اللقب ليس الأول لها حيث حصدت المركز الثالث على مستوى الجمهورية، في المسابقة الوطنية 2019.







يذكر أن برنامج ucmas هو أحد التحديات الحقيقية، حيث يتدرب الأطفال تدريجيا على إعطاء نتائج دقيقة ضمن وقت زمني أقصر.





أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم تكثيف الرقابة، على أماكن بيع اللحوم، بمنافذ وزارة التموين، من قبل الهيئة العامة للخدمة البيطرية.





وأضاف الدكتور طارق سليمان، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن هناك تكثيفا دائما ومتلاحقا، على مصانع الأعلاف، غيرت من صحة المواشي للأفضل، موضحا أن هناك تواصلا إلكترونيا مع المواطنين، بخصوص أضاحي العيد، عبر خدمة واتس آب، وعبر الخط الساخن 19561.





وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أنه من أهم الصفات الشكلية، التي تدل على صحة الحيوان، عدم وجود إفرازات من الأنف، وأن تكون الرأس مرفوعة لأعلى، وعليه علامات نشاط، ولا يتواجد فيه تشققات بالفم، أو لعاب، بالإضافة إلى عند تفحصة يجب التأكد من أن نسيج اللحم طاغ على مظهر العظام.





قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، على خلفية تزيين شلالات نياجرا بالعلم المصري، إنها من المعالم السياحية الهامة في العالم، والتي يزورها ما يتراوح من 15 إلى 20 مليون سائح سنويا.





وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن تزيين شلالات نياجرا بالعلم المصري، ما هو إعلان عن مدى خصوصية العلاقات المصرية الكندية، وأهمية مصر كدولة.

وأوضح سفير مصر في كندا أن شلالات نياجرا لديها تقنيات إضاءة عالية، وتقدم عروضا بالإضاءة الملونة على الشلالات، وهو السبب وراء التشجع لرسم العلم المصري، في ذكرى شهر الحضارة المصري بكندا، وثورة يوليو، على الشلالات النيجيرية.





قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية، إن إنتاج أى لقاح موضوع معقد ويحتاج إلى فترة طويلة، نظرا إلى أنه يمر بمراحل متعددة، مشيرا إلى أن تلك اللقاحات تحتاج من 10 إلى 15 عاما حتى يتم إنتاجها وثبوتها علميا.

وأضاف "البلبيسي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن لقاح كورونا الآن يتم الاستعجال به نظرا للانتشار السريع له فى العالم، موضحا أن المراحل التى يمر منها إنتاج تلك اللقاحات فى البداية تصنع فى المختبر ثم تجربته على الحيوانات، وإذا استطاع استحداث أجسام مضادة إليها تتم تجربته على الإنسان.

وأوضح أن التجارب السريرية على الإنسان تمر بثلاث مراحل، ويتم تجربتها على عدد قليل من المصابين من 20 إلى 50 شخصا، ثم المرحلة الثانية، والتى ترى مدى استجابة اللقاحات على المصابين.





قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن العنف الأسرى ليس ظاهرة مصرية فقط خاصة مع زيادة معدلاته فى الفترة الحالية ووصوله إلى درجات مخيفة .

وأوضح رئيس تحرير جريدة الشروق، خلال مداخلة ببرنامج صباحك مصرى عبر فضائية MBC مصر، أن هناك دراسات حديثة كشفت عن تعرض 35% من سيدات مصر لعنف بدنى، أما 47% فإنهن يتعرضن لعنف نفسى.

وأرجع عماد الدين حسين، السبب الرئيسى لزيادة معدلات العنف ضد المرأة أو العنف الأسرى فى العالم إلى أزمة فيروس كورونا نظرأ للحجر الصحى والبقاء في المنازل بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية.

وأشار عماد الدين حسين، إلى أن العنف هو ظاهرة عالمية فى الفترة الحالية، ولكن بالنسبة للعنف ضد المرأة فى مصر فإن الأمر يعود لموروثات ثقافية فى التنشئة الاجتماعية رسخت فكرة ممارسة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.

ولفت رئيس تحرير جريدة الشروق، إلى أن 41% من فتيات مصر يتم إجبارهن على الزواج وذلك وفقأ لأبحاث حديثة صادرة من المركز القومى للبحوث الاجتماعية.





قالت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الأغذية: إن هناك مشكلة تواجه الكثيرين بعد ذبح الاضحية وتخزين اللحوم وهي فساد اللحوم أو اخضرارها.

وتابعت الدكتورة مي تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد2"، أن تلك المشكلة تكون بسبب سوء التخزين، موضحة ان عملية التخزين السليمة تكون من خلال عدة خطوات معينة واولها هي غسل الأضاحي مباشرة بعد الذبح من الداخل ثم تشميعها لفترة لا تقل عن 3 ساعات وهي عملية تعرض اللحمة للهواء بعد الذبح وذلك لتماسك الانسجة بشكل ما.

وأوضحت أن الخطوة التي تلي تشميع اللحمة هي ان يتم تغليف اللحمة في أكياس شفافة ووضعها في الثلاجة العادية دون تفريز لمدة يوم لا تزيد عن ذلك، وبعد ذلك يتم وضعها في الفريزر بشكل سليم وآمن للحمة بالتأكد من درجة حرارة الفريزر لتبقى لأطول فترة ممكنة.





علن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية احترازية.

وأضاف البابا تواضروس، في حواره تلفزيوني على قناة "إكسترا نيوز"، أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحي، موضحا "لقينا إبراشيات مثلا في مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا".

وتابع البابا تواضروس، "قلنا ليه نقول قرار عام، جينا فى القاهرة والإسكندرية طبعا فيها تجمعات كبيرة وأجلناها أسبوعين، لقنيا الأرقام لسه متزايدة، وقلنا آخر مرة هنمد لغاية 3 أغسطس لقينا الأرقام في النازل، وأتمنى أن يكون ذلك مستمرا مع المسؤولية الشخصية لكل واحد وعلى 3 أغسطس نفتح الكنايس بس نفتحها بحساب".



