بنسبة 95%.. حالة واحدة تحميكي من الإصابة بسرطان الثدى

قال الدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذى للبرنامج الرئاسى لصحة المرأة، إن أهمية المبادرة تستهدف الكشف على سرطان الثدى على 17 مليون سيدة.





وكشف المدير التنفيذى للبرنامج الرئاسى لصحة المرأة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc،

أن 95% من أورام الثدى يتم الشفاء التام منها إذا تم اكتشافها مبكرأ.





وأشار المدير التنفيذى للبرنامج الرئاسى لصحة المرأة ، إلى أن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى بدأت فى 1 يوليو 2019 ، لافتا إلى أن الإقبال شديد من السيدات على هذه المبادرة .





ولفت الى وجود تعاون بين جميع أجهزة الدولة منذ انطلاق مبادرة الكشف عن الثدى ، مشيرأ إلى أن هذه المبادرات تكون اتجاه من الدولة هدفه تقديم خدمة طبية متكاملة مجانية للمرضى .



