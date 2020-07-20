الصحة: 5 طرق للوقاية من سرطان الثدي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ٥ طرق للوقاية من سرطان الثدي.





وبحسب بيان للوزارة عبر صفحتها على موقع فيس بوك فإن أهم هذه الطرق هى:





الرضاعة الطبيعية

الإقلاع عن التدخين

التغذية السليمة المتوازنة

الحفاظ على الوزن الصحي

ممارسة الرياضة





وتستمر الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.





ويمكنك معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب لكي من خلال تطبيق صحة مصر.





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