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أخبار البلد

الصحة: 5 طرق للوقاية من سرطان الثدي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ٥ طرق للوقاية من سرطان الثدي.

وبحسب بيان للوزارة عبر صفحتها على موقع فيس بوك فإن أهم هذه الطرق هى:

الرضاعة الطبيعية
الإقلاع عن التدخين
التغذية السليمة المتوازنة
الحفاظ على الوزن الصحي
ممارسة الرياضة

وتستمر الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.

ويمكنك معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب لكي من خلال تطبيق صحة مصر.

نسخة أندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة آيفون 
https://apple.co/3gURgYJ
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